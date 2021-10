Der Pilzexperte aus Leichlingen gibt sein Wissen gerne weiter : Medaillen und Ehrenpreis für Marseille

Mit sechsmal Gold, zweimal Silber und Ehrenpreis des Landesverbandes Gartenbau Thüringen ist Peter Marseille von der Bundesgartenschau aus Erfurt zurückgekommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Pilzzüchter Peter Marseille aus Bergerhof ist einmal mehr hochdekoriert von einer Bundesgartenschau zurückgekehrt. Demnächst ist er auf Weihnachtsmärkten mit seinem Stand präsent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ina Bodenröder

Vor zehn Jahren war er zum ersten Mal auf einer Bundesgartenschau (Buga) dabei, damals in Koblenz. Gefühlt so gut wie in jedem Jahr wurde der Leichlinger Pilzzüchter Peter Marseille seither für seine herausragenden Präsentationen und Lehrstücke über die Welt der Pilze ausgezeichnet. So auch in diesem Jahr bei der Buga in Erfurt. Mit sechs Goldmedaillen, zweimal Silber und dem Ehrenpreis des Landesverbandes Gartenbau Thüringen ist Marseille heimgekehrt. Die Besucher des Herbstmarktes auf Schloss Eicherhof konnten seine Leidenschaft für Pilze am vergangenen Wochenende bereits wieder live miterleben.

„Das Interesse der Menschen an Pilzen ist groß. Sie wollen nicht nur wissen, wie man sie züchtet, sondern stellen auch ganz viele andere Fragen“, sagt Marseille über seine Erfahrungen bei der Bundesgartenschau, aber auch auf kleineren Veranstaltungen und Märkten. Gerade für Vegetarier scheinen Pilze das perfekte Nahrungsmittel zu sein: In Champignons ist besonders viel Vitamin D, in fast allen Pilzen auch Vitamin B. Der Shiitake senkt den Cholesterinspiegel und selbst gegen Krebs scheinen Pilze eine Wunderwaffe zu sein. „An der Uniklinik Wuppertal wird erforscht, inwieweit sie gegen Brust -und Bauchspeicheldrüsenkrebs helfen könnten“, berichtet Peter Marseille.

Info Peter Marseille lüftet Pilz-Geheimnisse Wissen Sie, warum die meisten Kinder keine Pilze mögen? „In Pilzen sind Antibiotika und Östrogene enthalten. Weil Kinder keine Östrogene brauchen, mögen sie Pilze meist erst, wenn sie erwachsen sind“, verrät Pilzexperte Peter Marseille. Auch für Männer ab 40 sollen sie gesundheitsfördernd sein. Es heißt, Pilze schützten vor Prostatakrebs.

Solche und viele interessante Dinge mehr erzählt der Leichlinger mit solcher Begeisterung, dass er die Zuhörer sofort in ihren Bann zieht. Auf der Bundesgartenschau in Erfurt hatte er nicht nur eine Pilzausstellung auf dem dortigen Petersberg, sondern auch in der Blumenhalle im Egapark. Zwischenzeitlich gab es im Internet sogar einen Livestream von der Buga mit dem vielsagenden Titel „Unterwegs mit Pilz-Peter“. Außerdem hat er etliche Vorträge im Buga-Klassenzimmer über seine Lieblingsgewächse gehalten. Dafür erhielt er schließlich auch die zahlreichen Auszeichnungen in Erfurt. „Ich habe einfach Spaß, anderen etwas beizubringen“, erklärt Peter Marseille sein über das „normale“ Maß deutlich hinausgehendes Engagement. Vor acht Jahren wurde er deshalb auch zum Pilzbotschafter des Bundes Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer ernannt.

Überhaupt ist Peter Marseille bis in höchste Kreise offenbar kein Unbekannter mehr in Deutschland. Bei der Bundesgartenschau im Jahr 2015 in der Stadt Brandenburg traf er den damaligen Bundesaußenminister und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. „Er ist erst an mir vorbeigegangen, dann noch einmal zurückgekommen und hat dann zu mir gesagt „Sie kenne ich“, erinnert sich Marseille. Woher er dem Politiker bekannt war, weiß er bis heute nicht. Aber da er auch schon zu Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel war, ist alles möglich.