Närrisches Leichlingen : Neue Karnevalsgesellschaft WupperJecken am Start

Leichlingen Die Mitglieder des neuen Leichlinger Brauchtumsvereins nennen sich „Entchen“ und halten Spaß, Engagement und Heimatliebe im Karneval hoch.

Mit der Vereinsgründung geht zugleich ein Herzenswunsch der zweiten Vorsitzenden in Erfüllung: ,,Ich möchte auch unbedingt einmal ein Schiffchen tragen‘‘, hat sich Laura Feldhaus schon seit langem gewünscht. Premiere dürfte die typische Karnevalsmütze auf ihrem Kopf in der bevorstehenden Session haben.

Die Mitglieder der WupperJecken verbindet die Liebe zum Leichlinger Karneval. Ihre Devise: „Tradition ja gerne - aber mit der richtigen Mischung an Spaß, Engagement und jeder Menge Heimatliebe.“ Ein Motto haben die Entchen auch bereits: „Null oder Hundert“ ist für sie Vereinslied und Motto. Nicht nur in der Planung zur Vereinsgründung, sondern auch bei der Liebe zum Detail in ihrem Logo zeige sich, dass diese Truppe mit Herzblut bei der Sache sei, betonen die Karnevalisten: „Die KG WupperJecken will im Leichlinger Karnevalsstrom nicht nur mitschwimmen, sie möchte ein fester Bestandteil werden. Wir freuen uns schon jetzt auf unsere erste offizielle Teilnahme an einer Leichlinger Karnevalsveranstaltung“, sagen die Jecken.