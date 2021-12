Verkehrssicherheit in Düsseldorf : Sichere Querung der Unterrather Straße

Düsseldorf An der Unterrather Straße kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Die Politik will deshalb eine Ampelanlage sicherer gestalten.

Mit einem einstimmig verabschiedeten Antrag will die Bezirksvertretung 6 eine höhere Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in Unterrath erreichen. So wird die Verwaltung gebeten, den Überweg mit der Bedarfsampel an der Unterrather Straße auf Höhe des Kittelbachs zu überprüfen. Dieser verbindet den Park am Kittelbach mit dem Kartäuserpark und ist deshalb eine „hoch frequentierte Verbindung“ für den Fuß- und Radverkehr.