Schäden an städtischen Gebäuden in Leichlingen in Millionenhöhe : Drei Monate nach der Flut – die Sanierung läuft

Schäden an städtischen Gebäuden in Leichlingen in Millionenhöhe

Leichlingen Langsam ist Licht am Ende des Sanierungstunnels zu sehen. Doch der ist noch lang – auch im Rathaus, dessen Keller das Wasser stark traf. Stadt legt Kostenschätzung vor.

Als der Starkregen am 14. Juli in den frühen Abendstunden gar nicht aufhören wollte, wurde Hausmeister Holger Hoffmann unruhig. Er machte sich auf den Weg ins Rathaus. Weil das Wasser schon auf der Neukirchener Straße stand, ging er zur Sicherheit in den Keller des Verwaltungsgebäudes. „Und hörte es schon plätschern. Der Hausmeister schloss noch schnell sämtliche Zimmertüren im Keller auf, um der Feuerwehr späteres Aufbrechen zu ersparen, dann zog er sich ins Erdgeschoss zurück“, fasst Stadtsprecherin Ute Gerhards von den Ereignissen der Flutnacht zusammen. Drei Monate später ist noch immer nicht wieder alles so, wie es sein sollte.