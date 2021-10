Kommunikation mit der Stadt kommt nur langsam voran : LTV-Leichathleten wollen Balker Aue herrichten

Der Sperrmüll, der durch die Flut in der Blütenstadt entstand, wurde in der Balker Aue zwischengelagert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Anlage war im Sommer durch Flutmüll-Lagerung belegt. Nun ist der Unrat weg, der Sportplatz aber noch nicht wieder so, dass er von den Leichlinger Leichtathleten ordentlich genutzt werden kann. Die wollen helfen – nur: Die Kommunikation zwischen Stadt und Verein läuft bisher eher holprig,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die beeindruckend großen Berge aus Sperrmüll auf dem Sportplatz Balker Aue werden vielen Menschen in der Blütenstadt im Gedächtnis bleiben. Seit einigen Wochen ist der Unrat verschwunden, die Sportler dürfen die Flächen größtenteils wieder benutzen. Glücklich sind die Leichtathleten des Leichlinger TV jedoch nicht. Sie sind unzufrieden mit der Kommunikation seitens der Stadt. Immerhin: Es hat sich bereits Besserung angekündigt.

Mehrfach, erzählt Übungsleiter Kurt Vogel, hätten die Leichtathleten in der jüngeren Vergangenheit versucht, mit der Verwaltung Kontakt aufzunehmen. Sie wollen helfen. Sie haben, so betont Vogel, das nötige Wissen, um die Anlage in der Balker Aue wieder fit zu machen. So hatten die Sportler den zuständigen Personen unter anderem ein lukratives Angebot eines speziellen Reinigungsunternehmens weitergeleitet, das zukünftig die Tartanbahn von möglichen Verunreinigungen befreien könnte. Vogel selbst fragte bei der Stadt nach dem Verbleib dieses Angebots. „Da kommt aber nichts“,-moniert er. „Das sind Dinge, die mich fuchsen.“

Info Bei der Versicherung in Bearbeitung Hochwasser Die Juli-Flut hat auch beim LTV hohe Schäden verursacht. Der Verein rechnet mit rund 910.000 Euro. Versicherung Wie viel davon die Versicherung übernimmt, ist noch offen. Vereins-Vorsitzender Martin Hasenjäger sagt auf Anfrage unserer Redaktion: „Wir sind in Bearbeitung bei der Versicherung, und ein Ergebnis ist nächste Woche zu erwarten.“ Schäden Hart getroffen sind Tennishalle, Gaststätte und Geschäftsstelle des LTV. Die Halle soll Anfang November wieder öffnen.

Es geht den Leichtathleten demnach nicht darum, dass die Anlage möglichst schnell wieder auf Vordermann gebracht wird. Das, bekräftigt Vogel, wäre bei all dem, das passiert ist, vermessen. Aber etwas mehr Kommunikation, wenigstens eine Antwort auf drängende Fragen, würden sie sich wünschen – auch wenn es diese Antworten noch nicht gibt. „Das nimmt den Druck vom Kessel, der sich natürlich aufbaut“, ergänzte Vogel. Immerhin seien es die Trainer, die den Eltern und Kindern gegenüberstünden und immer wieder vertreten müssten, dass ihr Sport ausfällt.

Im Normalfall läuft der Kontakt zwischen den Sportlern und der Verwaltung über den Stadtsportverband und dessen Chef Michael Goldmann. Das sei unter Normalbedingungen auch absolut in Ordnung. Doch derzeit brauche es eine unkompliziertere Lösung, sagt auch Leichtathletik-Abteilungsleiter Manfred Schmitz: „Ich versuche da immer den direkten Kontakt zu wählen. Das ist einfacher als über drei Ecken.“ Und Vogel führt aus: „Da muss man einfach auch mal zu anderen Abläufen kommen, um Dinge schneller und besser in Gang zu bringen.“ Schließlich sei der Verein der größte in der Blütenstadt.