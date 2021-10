SPD-Ratsfraktion stellt neue Initiativen für Leichlingen vor : Sozialdemokraten wollen Rathaus aufstocken

Leichlingen Die erste Präsenz-Klausurtagung der SPD brachte etliche Ideen hervor, etwa ein temporäres „Kulturzelt“ und den Willen, beim Wohnviertel „Cremers Weiden“ etwas zu verändern.

Die Sozialdemokraten haben dazu bereits eine klare Meinung: Weil das Rathaus bei der Flutkatastrophe im Juli schwer beschädigt wurde, wollen sie es sanieren und bei der Gelegenheit aufstocken. „Es hat einen hervorragenden Standort und ist flexibel in der Aufteilung. Außerdem ist es so konstruiert, dass ein Stockwerk darauf gebaut werden kann“, sagte Ebecke.

Um Jugend und Kultur geht es bei zwei Themen, zu denen die SPD in Kürze Anträge einbringen will. „Durch das Hochwasser ist auch die Aula Am Hammer länger nicht nutzbar. Dadurch geht das Kulturangebot den Bach runter“, fürchtete SPD-Ratsfrau Rita Süßelbeck. Die Sozialdemokraten wünschen sich daher ein Zelt, in dem Veranstaltungen übergangsweise stattfinden können. Da auch das Jugendzentrum überflutet war und damit nicht nutzbar, fordert die SPD sowohl ein Konzept für die Sanierung des Hauses als auch für die Jugendarbeit. „Sie soll einen Ort haben“, betonte Süßelbeck. Zu überlegen sei etwa die kombinierte Nutzung des „Kulturzeltes“, ein Ausweichen in das Schulzentrum oder ins Bürgerhaus.