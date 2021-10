„Wir für Leichlingen“ : 225.000 Euro Fluthilfe an 209 Familien verteilt

Thomas Richter und Bettina Arens von „Wir für Leichlingen".

Leichlingen Erst Corona, dann die Flut. „Wir für Leichlingen“ zieht Bilanz einer weiteren Spendenaktion und bedankt sich bei allen Spendern und Unterstützern.

Als im Juli das Hochwasser in Leichlingen massive Schäden anrichtete, war es für die Initiative „Wir für Leichlingen“ um den Initiator Thomas Richter selbstverständlich, mit einer organisierten Sammlung von Hilfsgeldern und deren Weiterverteilung an Betroffene zu helfen.

Während der ersten Corona-Welle hatte die Initiative schon einen mittleren fünfstelligen Betrag zur Unterstützung Leichlinger Kleinunternehmer eingesammelt und an betroffene Inhaber von Restaurants, Geschäften und Läden verteilt.

„Kurz nach der Flut wollten viele Menschen gern etwas tun, um die schlimmste Not bei den Opfern etwas abzumildern. Wir wurden gebeten, uns wieder um eine Art Spendenaktion zu kümmern, weil wir schon mit so etwas Erfahrung hatten und die Leute uns vertrauten“, fasst Richter zusammen. „Also haben wir wieder einen Aufruf über die sozialen Medien gestartet. Wir konnten aber nicht ahnen, was da auf uns zurollte.“

Für die Verwaltung und Auszahlung der Gelder an Betroffene wurde ein Team aus acht Leichlingern gebildet: Bettina Arens, Dominique Rondé und Thomas Richter hatten bereits bei den früheren Spendenaktionen zusammengearbeitet. Hinzugekommen sind Knut Weuste, Waldemar Becker, Florian Kötting, Martin Lindemann und Julian Richter.

Seit Beginn der Aktion hat die Initiative rund 225.000 Euro an Spendengeldern erhalten. Jedoch: Die Bezeichnung „Spenden“ sei eigentlich nicht korrekt: Es handele sich um Schenkungen, die nicht steuerlich absetzbar sind. Richter: „Es zeugt von sehr viel Vertrauen der Spender, dass so eine enorme Summe über meine privaten Konten gelaufen ist. Wir haben im Team jede Transaktion, jede Einnahme und jede Ausgabe dokumentiert und stellen uns nach Abschluss der Aktion einer öffentlichen Kassenprüfung.“ Nur so sei Transparenz gewährleistet „und nur so können wir auch dem entgegengebrachten Vertrauen gerecht werden.“

Neben mehr als 1000 Kleinspenden haben auch lokale Unternehmen und Privatpersonen mit größeren Zahlungen die Aktion unterstützt. Mit den „Spenden“, die aus ganz Deutschland, den USA, Israel, Südafrika und anderen Ländern eingetroffen sind, konnte die Initiative 209 Leichlinger Familien finanziell unterstützen. Dazu konnten sich Betroffene online bewerben. Das Vergabekomitee hat in regelmäßigen Zoomkonferenzen diese Anträge besprochen, geprüft und durch mehrheitliche Abstimmung die Höhe der Unterstützung festgesetzt. Das Geld wurde dann zügig „über Paypal, per Überweisung und zum Teil in bar ausgezahlt. Gut drei Monate nach der Flut wurden jetzt die letzten Gelder an Betroffene ausgezahlt und die Initiative erklärt die Aktion ,Hochwasserhilfe 2021’ für beendet“, ergänzt Richter.

Es war für alle Beteiligten eine sehr emotionale Zeit. „Einerseits war es wunderbar, die große Welle an Hilfsbereitschaft zu erfahren – andererseits haben uns die Schicksale der Flutopfer zum Teil stark bewegt. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Hilfe der ,Spender’ zumindest eine kleine Unterstützung leisten konnten.“ Das Team bedankt sich bei Spendern, Helfern und Unterstützern.

