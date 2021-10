Nach Attacke auf Minister-Haus in Leichlingen : Reuls Nachbarschaft zeigt sich unbeeindruckt

Bis zu acht Polizeiautos sperrten am Sonntag die Zufahrt zum Haus von NRW-Innenminister Herbert Reul ab. Die Nachbarn blieben entspannt. Foto: Uwe Miserius

Leichlingen Hubschrauber, die über der Innenstadt kreisen, ein Busbahnhof voller Mannschaftswagen und drei Polizeihundertschaften im Einsatz: Trotz Großeinsatzes der Polizei gegen einen Trupp Vermummter vor dem Haus von Landesinnenminister Herbert Reul bleiben die Nachbarn ruhig.

Von Ina Bodenröder

Optisch und akustisch glich Leichlingen am vergangenen Sonntag spätnachmittags einer Stadt im Ausnahmezustand – zumindest im Umfeld des Wohnsitzes des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul rund um den Busbahnhof, die Kirch- und die Montanusstraße. Etwa 15 vermummte Personen waren zuvor brüllend und mit Bannern vor das Privathaus des Politikers gezogen, hatten Bengalos geworfen und auf diese Weise das enorme Polizeiaufgebot mit drei Hundertschaften, zahlreichen Mannschaftswagen am Busbahnhof und Hubschraubern in der Luft auf den Plan gerufen. Selbst für die Nachbarn Reuls, die ein Mindestmaß an Polizeipräsenz in ihrer Straße durch den Personenschutz des Ministers mehr oder weniger gewohnt sind, war diese Konzentration an Einsatzkräften recht ungewöhnlich. Bedroht gefühlt haben sie sich aber offenbar nicht.

„Wir haben tatsächlich am Anfang gar nicht so viel von der Aktion der Demonstranten mitbekommen, weil wir Familienbesuch hatten“, erzählt Andreas Genschel, der einige Häuser von Familie Reul entfernt in derselben Straße wohnt. Er habe gehört, wie Menschen Parolen gegrölt hätten, habe aber nicht verstehen können, um was es ihnen gegangen sei. „In der nahegelegenen Montanusstraße gibt es ohnehin gelegentlich Geschrei, das fand ich nicht besonders aufregend“, sagt Genschel wenig beeindruckt von der Aktion. Als „spezielle Atmosphäre“ empfand er es nur, als er später mit einigen Nachbarn auf der Straße gestanden und den enormen Polizeieinsatz gesehen habe. „Sieben oder acht Polizeiautos in der Straße stehen zu haben, die den Zugang zum Haus der Reuls absperrten, war dann schon etwas ungewöhnlich“, erinnert er sich. Bedroht habe er sich aber zu keinem Zeitpunkt gefühlt, und nach gut zwei Stunden sei auch schon fast wieder alles ruhig gewesen.

Info Großer Polizeieinsatz in der Luft und am Boden Auch nach Abzug der Polizeihundertschaften aus dem Bereich um den Busbahnhof zeigte die Polizei bis in den Sonntagabend hinein hohe Präsenz in der Innenstadt. Am späten Nachmittag flogen Polizeihubschrauber über dem Osten der Stadt und verharrten zeitweise über einzelnen Stellen in der Luft. Am Abend waren zahlreiche Polizeiautos auf den Straßen rund um den Wohnort von Landesinnenminister Herbert Reul unterwegs. Am Morgen danach war von dem Großeinsatz schon nichts mehr zu sehen.

Ähnlich ist es Steffi Berger ergangen: Die Troisdorferin war just am Sonntag in der Nachbarschaft Reuls zu Besuch und erlebte die Aktion hautnah mit. „Ich habe vom Fenster aus ziemlich viel Rauch gesehen und gehört, wie Leute irgendetwas in ein Megaphon brüllten. Es klang wie „Bullenschweine“, verstanden habe ich es aber nicht richtig“, erzählt Berger. Wenig später sei ein Pulk komplett maskierter Männer an ihrem Haus vorbei in Richtung Büscherhöfen gerannt. „Ich bin kein ängstlicher Mensch. Unheimlich fand ich nur, dass die alle vermummt waren und die dicken Schwaden Rauch, die an unseren Fenstern vorbeizogen“, erzählt sie. Persönlich bedroht gefühlt habe aber auch sie sich nicht. Sie habe den Eindruck gehabt, dass die Demonstranten im Wesentlichen genervt von allem wirkten und daher Stress machen und rumpöbeln wollten. „Inhalte hatten sie jedenfalls keine“, schätzt sie die Botschaft der Protestler im Nachhinein ein.

Tatsächlich verantworten müssten sich die Teilnehmer der „Spontanversammlung“ laut eines Polizeisprechers wegen Verstößen gegen das Versammlungs- und gegen das Sprengstoffgesetz. Noch bis in den späteren Abend hinein zeigte die Polizei daher starke Präsenz in der Innenstadt. Allerdings konnte nur ein Mann zwischenzeitlich festgenommen werden, er ist wieder auf freiem Fuß.