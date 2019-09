Themenmonat : Wie Natur und Technik zusammenwirken

Ein Wasserstoff-Bus in Köln. Foto: Stadt Wuppertal

Leichlingen Die CDU lädt im Oktober zu vier Veranstaltungen ein, die sich mit dem Thema beschäftigen.

(cebu) Die CDU Leichlingen möchte einmal im Jahr einen Themenmonat durchführen. Ziel ist, ein bestimmtes Themengebiet in den Fokus zu nehmen, um dieses aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Der erste Themenmonat findet bereits im Oktober unter dem Motto „Mensch – Natur – Technik“ statt, es sind vier Veranstaltungen geplant.

„Wasserstoff – Energieträger der Zukunft am Beispiel des ÖPNV“ ist das Thema der Auftaktveranstaltung. Die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) stellt dafür am Dienstag, 1. Oktober, ab 18.30 Uhr einen ihrer Brennstoffzellenbusse zur Verfügung. Um die Schadstoffbelastung in Städten zu mindern, sind die Stärkung des ÖPNV sowie der Umstieg auf emissionsarme Technologien erforderlich. Daher hat sich der Rheinisch-Bergische Kreis bereits 2018 entschieden, in Brennstoffzellenbusse zu investieren. Referent ist Jens Conrad, Leiter Alternative Antriebe RVK, wird den Bus im Brückerfeld vorstellen und im Anschluss an die Veranstaltung eine kurze Rundfahrt anbieten.

„Klimadialog – regional“ heißt es am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr am Roderhof 1. Der Klimaschutzmanager des Rheinisch-Bergischen Kreises, Martin Beulker, und seine Kollegin Judith Heyer werden das 2019 überarbeitete integrierte Klimaschutzkonzept des Kreises vorstellen und anschließend mögliche Maßnahmen mit den Teilnehmern diskutieren. Im Vorfeld ist es möglich, im Rahmen einer Führung die Biogasanlage der Städtgen Biogas OHG um 17 Uhr zu besichtigen.

Am Samstag, 19. Oktober, lädt die CDU um 10 Uhr unter dem Titel „Landwirtschaft in Leichlingen“ zu einer Diskussionsrunde mit den Leichlinger Landwirten im Reitercasino des Sieferhofs, Sieferhof 1, ein. Während eines Frühstücks mit Leichlinger Produkten werden die Teilnehmer Einblicke in die Arbeit der Landwirte vor Ort bekommen.

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes sowie zur besseren Planung ist eine Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldungen bei Maurice Winter unter Telefon 0163 8732302 oder per E-Mail an winter@cdu-leichlingen.de. Für das Frühstück wird von den Teilnehmern ein Beitrag von acht Euro erhoben.

Die vierte Veranstaltung des Themenmonats hat das Thema „Modern wohnen mit regenerativen Heizsystemen – sparsam und ohne Verzicht“. Auch in den eigenen vier Wänden kann jeder einen Beitrag leisten, um mit Ressourcen schonender umzugehen, schreibt die CDU. Auf Einladung der Jungen Union wird Peter Blumenrath, Geschäftsführer der Blumenrath & Cönen GmbH, am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in der White Lounge des Brauhauses Aloysianum Möglichkeiten wie Wärmepumpen, Solartechnik oder Wasseraufbereitung vorstellen.

Bei den Veranstaltungen „Wasserstoff – Energieträger der Zukunft am Beispiel des ÖPNV“ und „Klimadialog – regional“ handelt es sich um Outdoor-Veranstaltungen. Daher empfiehlt die CDU Teilnehmern, auf entsprechende Kleidung zu achten. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.cdu-leichlingen.de.

