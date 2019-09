Integriertes Handlungskonzept : Witzheldener können die Zukunft planen

Stadt lädt zum Bürgerforum am 24. September ein.

Wie soll sich Witzhelden weiterentwickeln? Was fehlt? Was ist schon da, könnte aber verbessert werden? Was soll bleiben? Ab dem kommenden Dienstag, 24. September, haben die Bewohner des Höhendorfs die Gelegenheit, die Zukunft von Witzhelden aktiv mitzugestalten. Um 18 Uhr lädt die Verwaltung zum Bürgerforum in die Aula der Gemeinschaftsgrundschule, Schulweg 45, ein.