Angebliches Lottounternehmen : Seniorin fällt auf Telefonbetrug herein

Leichlingen Eine 79-Jährige gab am Telefon ihre Kontodaten heraus.

Ein Mann, angeblich von einem Lottounternehmen, teilte der Frau mit, dass sie kostenlos an einem Lotto-Abonnement teilnehmen könne. Die Frau gab ihre Kontodaten weiter und erhielt kurze Zeit später einen Brief, in dem ihre Mitgliedschaft bestätigt wurde. In dem Brief hieß es laut Polizei weiter, dass man der Leichlingerin für „eine erfolgreiche Teilnahme" mindestens drei Mal einen Betrag in Höhe von 95,90 Euro von ihrem Konto abbuchen würde.