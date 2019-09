LG Leichlingen : Bambini sind die Zukunft

Die Leichtathletikgemeinschaft hat einen neuen Vorstand gewählt.

Derzeit findet das Training in der Schulsporthalle an der Uferstraße statt. Ziel der Leichtathletikgemeinschaft ist es aber, mittelfristig wieder im Stadion in der Balker Aue zu trainieren, wenn unter anderem die Jugendgruppe noch weiter angewachsen ist. Der Verein bietet überdies eine Leichtahtletik-Gruppen für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, „After Work Fitness“, Walking und eine gemischten Gruppe mit Menschen, die jenseits der 50 Lust haben sich sportlich zu betätigen und Walking, an. Weitere Infos unter www.lg-leichlingen.de.