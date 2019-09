Gourmet-Magazin : Auszeichnung für Metzgerei Brandt

Wo gibt es die besten Rindersteaks, Würste oder Kochschinken in Deutschland? Unter anderem bei der Metzgerei Brandt in Leichlingen: Das Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ stellt in seiner aktuellen Ausgabe die 500 besten Metzger Deutschlands vor.

Die Zeitschrift präsentiert dabei nach eigenen Angaben „die pure Fleischeslust – mit tollen Betrieben, die ihr Handwerk mit Liebe und Engagement betreiben.“

Das Team um Metzgermeister Elmar Diedrich gehört dazu. Bei den Recherchen wurde die Redaktion von Lesern unterstützt, die ihre persönlichen Favoriten ins Rennen schicken konnten. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden uns dabei genannt haben. Es ist schon eine Bestätigung der Arbeit“, sagt Elmar Diedrich. In anonymen Testbesuchen haben die Redakteure die Metzger bundesweit außerdem vor Ort persönlich geprüft und neben dem Geschmack der Ware die Kompetenz und Freundlichkeit der Verkäufer unter die Lupe genommen.

Auffällig bei den ausgezeichneten Betrieben: Die meisten kaufen die Tiere bei Bauern aus der Nachbarschaft, um lange Transportwege und Stress vor dem Schlachten zu vermeiden. „Wir beziehen aus einem Umkreis von 50 Kilometern, zum Beispiel auch aus dem Oberbergischen“, bestätigt der Leichlinger Metzgermeister. Zu den 500 gekürten Betrieben gehören neben Brandt zwei weitere Metzgereien im Bergischen Land: die Biofleischerei Müller aus Leverkusen sowie Kleinjungs Feinkost-Metzgerei in Engelskirchen.

(inbo)