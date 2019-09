Mehr als 2000 Euro Schaden : „Chaosleben“ – acht Monate Haft für Betrüger

In einem Zeitraum von rund einem Jahr nimmt ein Kfz-Mechaniker aus Leichlingen 2018 immer wieder Geld von seinen Kunden. Die versprochene Reparatur deren Fahrzeuge bleibt jedoch aus. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 2225 Euro.

„Das ist so, wie es ist“, sagte der 42-Jährige gleich zu Beginn. Die Vorwürfe räumte er schnell ein. Seine Erklärung: Geldnot. Schließlich sei er zu Anfang des Tatjahres plötzlich alleinerziehender Vater geworden. „Meine Noch-Frau glaubte auf einmal, sie sei wieder 21 und hätte keine Kinder.“ So habe er das Geld zunächst gar nicht in der Absicht genommen, es kurze Zeit später für Nahrung und den privaten Lebensunterhalt auszugeben. Rechtlich, unterrichtete ihn das Gericht, seien die Fälle demnach eine Unterschlagung gewesen – kein Betrug.