UWG Leichlingen : Kein Nachwuchs für politische Arbeit

Die UWG Leichlingen löst sich im Oktober 2020 auf. Ihr Vermächtnis ist der Versuch zielgerichteter Arbeit für die Stadt über Parteigrenzen hinweg.

„Die Entscheidung der UWG, nicht mehr zur Kommunalwahl 2020 anzutreten, ist für Leichlingen eine bedauerliche Nachricht und ein Verlust an politischer Qualität“, sagt FDP-Ratsherr Lothar Esser. Er reagiert damit auf die Entscheidung der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), aus der lokalpolitischen Arbeit auszusteigen.

Der Verein wird sich im Oktober 2020 nach dem Ende der laufenden Ratsperiode auflösen. Dabei sind in den Reihen der UWG einige, die aus dem politischen Leben der Stadt kaum wegzudenken sind: Der aktuelle Fraktionschef Hermann Terjung gehörte 1997 zu den UWG-Gründungsmitgliedern, seine Stellvertreterin Sibille Hanenberg wird 2020 zehn Jahre im Stadtrat gewesen sein.

Die UWG Leichlingen hat sich 1997 nach eigenen Angaben aus Unzufriedenheit in der Bürgerschaft mit den etablierten Parteien gegründet. Die Anzahl der Mandate schwankte im Laufe der letzten 20 Jahre zwischen zwei und vier.

Wie der derzeitige sachkundige Bürger Stefan Clemen, saß auch Hanenberg zuvor schon für die CDU im Rat. „Die Entscheidung hat für mich zwei Seiten“, sagt die Ratsfrau. Zum einen sei ihr das politische Engagement immer wichtig gewesen. „Als Beamtin bei der Stadt Monheim habe ich sowohl die politische als auch die Verwaltungsseite gesehen und versucht, sie miteinander in Einklang zu bringen.“ Zum anderen sei es aber unglaublich viel Arbeit, wenn man das Amt vernünftig ausfüllen wolle. Daher werde sie nun als Ratsherrin erst einmal nicht weitermachen. Auch der Verein insgesamt führt das Arbeitspensum als Grund für sein nahendes Ende an: Die Personaldecke sei zu dünn, damit könne man den eigenen hohen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden.

„Das politische Engagement setzt zum einen voraus, dass man genug zeitliche Ressourcen hat, zum anderen, dass man sich mit den Sachthemen intensiv beschäftigt“, beschreibt die Vereinsvorsitzende Elena Lazaridou die Ansprüche der UWG an ein Amt im Rat oder in den Ausschüssen. Bei einer Mitgliederzahl, die wohl mittlerweile so niedrig ist, dass Lazaridou sie nicht mehr nennen möchte, fehlt jedoch der politische Nachwuchs.