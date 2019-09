Stadtfest : Große Party in der Heimat

Leichlingen 36 Schul-, Sport- und Musikvereine sorgten für ein kunterbuntes, gelungenes Wochenende.

Entgehen konnte dem 47. Stadtfest in diesem Jahr ganz sicher fast niemand: Bereits am frühen Samstagnachmittag schallten Schlager von „Cordula Grün“ bis „Bonnie und Clyde“ von der Postwiese bis in die hintersten Leichlinger Gärten. Doch offenkundig wollte auch kaum jemand die Flucht ergreifen – ganz im Gegenteil: Die Leichlinger Innenstadt war von Samstag früh mit dem Kindertrödelmarkt am Pastorat bis Sonntagabend mit den Bands „Kuult“ und „The Juicy Souls“ eine gut besuchte Festmeile. Oder wie es ein gebürtiger Leichlinger in den sozialen Medien auf den Punkt brachte: „Stadtfest 2019 und ich sage euch mal, was sich an Leichlingen unbedingt ändern muss .....nichts!“ Hier auf diesem Stadtfest zu sein, gebe das Gefühl von Heimat, Freunden und „wieder zurück“.