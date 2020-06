Planung : Neue Leichlinger City muss nur noch eine Hürde nehmen

Leichlingen Einkaufen, Wohnen und Arbeiten im Bereich Rathausvorplatz/Wupperufer – jetzt muss nur noch der Leichlinger Stadtrat zustimmen. Im Ausschuss waren sich alle Parteienvertreter darin einig, dass „endlich eine Lücke geschlossen wird, die schon seit Jahren existiert“.

Eine entscheidende Hürde ist geschafft. Kürzlich hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung seine Zustimmung zur Änderung des Bebauungsplans im Zentrum erteilt. Stimmt der Rat in seiner Sitzung am 25. Juni ebenfalls zu, dann steht dem Vorhaben im Bereich „Rathausvorplatz/Wupperufer“ nichts mehr im Weg.

Übereinstimmend waren sich alle Parteienvertreter im Ausschuss darin einig, dass „endlich eine Lücke geschlossen wird, die schon seit Jahren existiert“. Die SPD sprach gar von einem „historischen Beschluss, der die Stadt voranbringen soll.“ Allein wegen der Höhe des Baukörpers gebe es innerhalb der CDU-Fraktion „abweichende Meinungen“, signalisierte ein Politiker. Die Höhe könne keine Überraschung sein, konterte Andrea Murauer, Fachbereichsleiterin Bauen und Wohnen, denn sie sei im Satzungsbeschluss klar formuliert. Es sei „eine absolut runde Sache“, bemerkte ein Vertreter der Grünen, wenn die Bäume am Wupperufer erhalten blieben. Murauer versicherte, der Bauherr – das Leichlinger Planungsbüro „Pässler, Sundermann und Partner“ – werde es versuchen. Garantieren könne er aber nichts, weil die Bäume so nah am Fluss stünden, dass eine Beschädigung der Wurzeln nicht auszuschließen sei.

Das neue Gebäude

wird 19 Meter hoch sein

Jetzt rückt die Realisierung immer mehr in greifbare Nähe. Konkret geplant sind ein Edeka-Supermarkt im Erdgeschoss des neuen Gebäudes. Darüber werden 80 Wohnungen in drei Baukörpern entstehen. An der Neukirchener Straße wird die Front optisch durchbrochen, damit das Gebäude nicht zu wuchtig wirkt. In Richtung Wupper wird ein Grünstreifen den Weg für die Öffentlichkeit zum Fluss öffnen. Das gesamte Gebäude wird eine Höhe von 19 Meter haben. Zum Vergleich: Das Rathaus gegenüber mit 21 Meter etwas höher. Nicht in den Plänen enthalten ist allerdings sozialer Wohnungsbau. Das Projekt ist aktuell noch nicht in der Vermarktung.