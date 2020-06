Witzhelden : Witzhelden: Bürgerbus setzt aus

Witzhelden Auf ihren Bürgerbus müssen die Menschen im Höhendorf vorerst weiter verzichten. Der Vorstand des Bürgerbusvereins Witzhelden (BBW) hat entschieden, dass eine Wiederaufnahme „derzeit nicht zu verantworten ist“, wie der Verein mitteilt.

Denn die Aufhebung des „Annäherungsverbotes“, also mindestens 1,50 Meter Abstand, sei noch nicht in Sicht. „Genau dies ist der Punkt“, sagt Vereinsvorsitzender Erich Vogel. „In unserem Wirkungskreis ist die persönliche Hilfestellung beim Betreten des Busses unerlässlich. Zudem ist bei unseren ehrenamtlichen Fahrern und auch bei den Fahrgästen eine überwiegende Anzahl der Risikopatienten zu verzeichnen.“ Im kleinen Fahrgastraum sei die Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches höher als in Linienbussen. Die Mindestabstände könnten nicht eingehalten werden. Zumal die Route mit vielen Außenortschaften bis nach Leichlingen lang sei: Wollten mehr als drei Fahrgäste mit, könnten die Überzähligen nicht schnell separat abgeholt werden. Dies unterscheide das Angebot in Witzhelden etwa von dem in Leichlingen. Dort rollt der Bürgerbus ab Montag, 15. Juni.