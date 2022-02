Feuerwehr im Einsatz : Trockner verursacht Kellerbrand in Goch

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: Torsten Matenaers

Goch Am Samstagmittag hat ein Trockner im Keller eines Mehrfamilien-Reihenhauses an der Adolf-Kolping-Straße in der Gocher Innenstadt Feuer gefangen. Grund ist vermutlich ein technischer Defekt.

Verletzt wurde niemand, alle Bewohner hatten das Gebäude bei Eintreffen der Feuerwehr verlassen.Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler konnten den Schmorbrand löschen, bevor er sich ausbreitete.