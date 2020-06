Corona aktuell : Vier Leichlinger aktuell an Covid-19 erkrankt

Leichlingen In der Blütenstadt gelten von 40 Betroffenen 36 als genesen. Die Zahl der Infizierten im Kreis stieg nochmal um einen Bergisch Gladbacher an, die der Genesenen um zwei.

Am Wochenende ist ein weiterer Betroffener in Bergisch Gladbach hinzugekommen. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt im Rheinisch-Bergischen Kreis auf 471 Fälle (40 in Leichlingen). Es gibt aber auch zwei Genesene mehr, insgesamt sind es im Kreis 439 (36), dazu kommen bisher 21 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Aktuell sind somit im Kreis elf Menschen an Covid-19 erkrankt, vier davon aus Leichlingen.