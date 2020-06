Corona-Folge : Witzheldener Ernteumzug fällt dieses Jahr aus

Im vergangenen Jahr fiel der Erntedankumzug ins Wasser. Das hielt Teilnehmer und Zuschauer aber nicht vom Feiern ab. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen In Witzhelden wird es in diesem Jahr weder Erntefest noch -umzug geben. Das erste Mal in der jetzt 72-jährigen Geschichte. Es sei nicht nicht planbar, in welchem Umfang und mit welchen Hygiene-Auflagen das Fest realisierbar wäre, erklärt Anette Dabringhaus-Kall, die diesjährige Erntekönigin.

Der Arbeitskreis habe mögliche Szenarien durchgespielt: dass nur wenige Menschen kommen, weil sie Angst vor einer Ansteckung haben, oder dass Witzhelden überrannt wird, weil endlich wieder gefeiert werden darf. „Wir können das nicht kalkulieren“, sagt Dabringhaus-Kall.

Bei geringem Zulauf müsse man mit einem finanziellen Desaster rechnen. Bei starkem Andrang laufe man Gefahr, dass das Witzheldener Erntedankfest ursächlich für die Verbreitung des Virus wäre. „Der Schutz aller Beteiligten steht an erster Stelle.“

Seit 1948 feiert Witzhelden das Erntedank- und Heimatfest zunächst mit einem kleinen, dann immer größer werdenden Ernteumzug. Der Arbeitskreis Erntedankfest im Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Witzhelden organisiert seit 1975 das Erntedankfest gemeinsam mit mittlerweile rund 200 ehrenamtlichen Helfern. Bisher ist das Fest noch in keinem Jahr ausgefallen.

(sug)