Corona-Status für Mönchengladbach (20. Februar 2022) : Zwei weitere Gladbacher im Zusammenhang mit Covid gestorben

Am Wochenende meldete die Stadt erneut mehrere Hundert neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mönchengladbach Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende (19./20. Februar) weitere Todesfälle nach Corona-Infektionen. Es gab mehrere Hundert neue positive Nachweise, aber nirgends in NRW ist die Inzidenz niedriger als in Mönchengladbach.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist am Wochenende in Mönchengladbach auf 291 gestiegen. Wie die Stadt am Sonntag mitteilte, starben ein Mann (Jahrgang 1946) und eine Frau (Jahrgang 1972) im Krankenhaus. Ob Vorerkrankungen vorlagen, dazu machte die Stadt am Sonntag zunächst keine Angaben.

Am Wochenende (19./20. Februar) meldete das Gesundheitsamt 533 neue positive Nachweise auf das Coronavirus. Damit lag die Zahl der akut mit dem Virus infizierten Gladbacher bei 3194. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge am Sonntag bei 707,4 in Mönchengladbach. In keiner anderen Stadt war die Inzidenz den Daten des RKI zufolge am Sonntag geringer als in Mönchengladbach. Der Kreis Kleve lag mit einem Wert von 779,7 auf dem zweiten Rang. Überhaupt wiesen am Sonntag nur zehn Städte oder Kreise in NRW eine Inzidenz von unter 1000 aus. Die durchschnittliche Inzidenz in Nordrhein-Westfalen lag am Sonntag bei 1261,2, die in Deutschland bei 1346,3.

Auf den Intensivstationen der Mönchengladbacher Krankenhäuser wurden am Sonntag (Stand: 13.23 Uhr) neun Covid-Patienten behandelt, davon wurden sieben invasiv beatmet. Von den 80 zur Verfügung stehenden Betten waren zu dem Zeitpunkt 73 belegt und sieben frei. Die Hospitalisierungsrate in NRW lag am Sonntag laut RKI bei 6,71.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 38.278 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 34.793 genesen.

(angr)