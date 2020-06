Evangelische Kirche Marktstraße : Der Leichlinger Orgelsommer kommt

Carsten Ehret und die anderen Musiker feilen noch an der Programmfolge für die Konzertabende, denn die dürfen nicht länger als eine Stunde sein. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Auch im Corona-Jahr finden acht Konzerte in der Evangelischen Kirche an der Marktstraße statt – verkürzt und unter Auflagen für die Konzertgäste. Auch ein Organist aus Mailand wird erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Nach so vielen Konzertabsagen und ausgefallenen Kulturveranstaltungen hat Kantor Carsten Ehret eine gute Nachricht für Musikliebhaber: Der Leichlinger Orgelsommer 2020 findet statt. Mit Beschränkungen wie Platzreduzierung, Mundschutz, geöffneten Fenster und Absperrung der Emporen zwar, aber Zuhörer können immerhin wieder acht Mal Orgelmusik live erleben.

„Auch wir Musiker sind natürlich sehr froh darüber“, versichert Ehret, der selbst wieder an zwei Terminen spielen wird. Für den 3. Juli hat er sich ein romantisches Programm vorgenommen, in dem er Musik von Mendelssohn und Schumann der des schwedischen Komposition Oskar Lindberg gegenüberstellt. Außerdem verspricht er ein besonderes Hörerlebnis: eine Komposition für Orgel und Elektronik (vom Zuspielband) des Engländers Jonathan Harvey. An seinem Abschluss-Orgelabend am 14. August kombiniert Ehret Alte Musik, unter anderem von Jan Pieterszoon Sweelinck, mit Werken des 20. Jahrhunderts. Noch müsse er sich für die Programmfolge entscheiden, sagt der Leichlinger Kantor, der wie seine Kollegen die Stücke noch nicht auf dem Flyer veröffentlicht hat. Grund sind auch hier die Corona-Beschränkungen, denn die Konzertdauer soll weniger als eine Stunde betragen, und es wird auch nicht wie sonst den anschließenden Umtrunk geben.

Info Immer freitags gibt es Musik in der Kirche Die Konzerte finden vom 26. Juni bis 14. August freitags um 19 Uhr in der Evangelische Kirche, Marktstraße, statt. Anmeldung im Gemeindebüro: 02175 3243 oder leichlingen@ekir.de je ab montags. Ohne Anmeldung, sofern Plätze frei sind. Registrierung für Kontakt-Nachverfolgung, Mund-und Nasenschutz. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Wenn auch der Orgelsommer 2020 frühzeitig geplant wurde, so stand doch bis zur Drucklegung des Flyers noch nicht fest, ob der Kollege aus Mailand einreisen darf. Inzwischen sieht es gut aus, so dass Paolo Oreni wohl am 17. Juli auf der Leichlinger Schuke-Orgel spielen wird. Was, das bleibt noch eine Überraschung. Auf eine thematische Vorgabe hat Carsten Ehret in diesem Orgelsommer verzichtet. Aber Louis Vierne steht mit Sicherheit auf mehreren Programmen, weil in diesem Jahr der 150. Geburtstag des französischen Orgelromantikers gefeiert wird.