Pläne für die Innenstadt : Stadt erwägt Wohnungen anstelle der „Parkpalette“

Noch wird am Wallgraben nicht gebaut. Die Stadtverwaltung könnte sich dort aber neue Wohnungen vorstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Holschneider

Leichlingen 3200 Quadratmeter groß ist das Grundstück Am Wallgraben, auf dem sich bislang ein Parkhaus befindet. Die Stadt möchte nun in die Investorenauswahl einsteigen. Der Ausschuss für Stadtplanung gab dafür grünes Licht.

Bereits im November 2018 hatte der Leichlinger Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeiten zu prüfen. Nach gründlicher Untersuchung blieb das etwa 3200 Quadratmeter große, in die Jahre gekommene Grundstück Am Wallgraben übrig, das aktuell mit einem mehrgeschossigen Parkhaus, im Volksmund „Parkpalette“ genannt, bebaut ist.

Auf dem Grundstück könne man sich „innerstädtische Bebauung vorstellen und vielleicht mal ein Projekt starten, dass wir so noch nicht umgesetzt haben“, sagte Andrea Murauer, Leiterin des städtischen Fachbereichs „Bauen und Wohnen“, bei der jüngsten Sitzung in der Aula des Gymnasiums Am Hammer.