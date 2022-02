Corona im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Infizierten geht kreisweit weiter zurück

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 11 111 Personen (Vortag: 11 912) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Unverändert 460 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.

Nein, es hat nichts mit Narretei zu tun: Zum Start in die Karnevalswoche zählte das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises am Sonntagabend 11.111 mit dem Coronvirus infizierte Personen. Das Gute an dieser Schnappszahl: Sie lag um 801 Personen niedriger als am Tag zuvor. Positiv zu vermerken ist ferner, dass sich über das Wochenende die Zahl derer, die an Folgen dieser Erkrankung gestorben sind, nicht weiter erhöht hat.