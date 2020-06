32. Straßengalerie in Leichlingen : 30 Mal Kunst in Schaufenstern

30 Mal Kunst in Schaufenstern

32. Straßengalerie in Leichlingen

Fotografien von Peter Thönes sind während der Straßengalerie-Zeit im Schaufenster von Ursel’s Stoffstube zu sehen. In 29 weiteren Schaufenstern gibt es Werke anderer Künstler zu sehen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die 32. Straßengalerie ist eröffnet. Die Kunstwerke sind auch online zu sehen.

Sie ist eröffnet, die 32. Leichlinger Straßengalerie. Allerdings ganz still und leise – wegen Corona. Dennoch: 30 Künstler zeigen bis zum 5. Juli ihre Arbeiten in den Schaufenstern von 30 Geschäften – darunter sind auch drei Schaufenster in Witzhelden. Beim Stadtbummel gibt es auf diese Weise zusätzlich etwas zu sehen, und Kunst ist trotz aller Einschränkungen durch die Pandemie zu genießen.