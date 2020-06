Bäckerei Willeke : Goldauszeichnung für drei Brote

Leverkusen Dreimal hintereinander ein „Sehr gut“ für die Brote „Leichter Leben“, „Le Fritz“ und das Chiabrot – das brachte der Leverkusener Bäckerei Willeke nun dreimal Gold vom Deutschen Brotinstitut, ein Verein, der sich der deutschen Brotkultur widmet, ein.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagen die Bäcker- und Konditormeister Stefan (49) und Markus Willeke (53). „Sie ist eine Anerkennung für unser ganzes Team.“ Die Brüder betreiben in Leverkusen, Leichlingen und Langenfeld insgesamt sechs Filialen und taufen ihre Brote auch schon mal nach Orten, in denen sie sie verkaufen, wie etwa das „Reusrather“.

Zwar gebe es für die zur Qualitätskontrolle freiwillig eingereichten Backwaren regelmäßig ein „Sehr gut“ oder „Gut“, berichtet Stefan Willeke. „Aber es ist gar nicht so leicht, das in drei Jahren hintereinander für ein Produkt zu bekommen. Schließlich handelt es sich um ein Naturprodukt.“ Da könne es zum Beispiel durchaus mal zu einem Formfehler kommen. „Für uns ist die Begutachtung unserer Backwaren durch das Brotinstitut aber sehr wichtig, weil es sich um ein unabhängiges Feedback handelt“, schließt er an. Und die Rückmeldung des Vereins sei sehr fruchtbar.