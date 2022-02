Wieder ein Fall in Duisburg : Unbekannte sprengen Geldautomat vor altem C&A-Gebäude

Die Wucht der Automaten-Sprengung beschädigte sogar ein Fenster im Gebäude gegenüber. Foto: Polizei Duisburg

Duisburg Erneut wurde in Duisburg ein Geldautomat in die Luft gejagt, es ist der zweite Fall innerhalb weniger Wochen. Diesmal schlugen die Täter in der Innenstadt vor dem „Kubikk“ zu. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 3.40 Uhr in der Nacht wurden mehrere Anwohner in der Duisburger Innenstadt von einem lauten Knall aufgeschreckt: Unbekannte haben den Geldautomaten vor dem „Kubikk“ an der Münzstraße gesprengt. Wie die Polizei am Montag berichtet, sei derzeit noch unklar, ob und wie viel Geld gestohlen wurde. Laut einer Sprecherin will ein Zeuge eine Person vom Tatort weglaufen gesehen haben.

Erst kürzlich wurde in Großenbaum ein Geldautomat gesprengt. Die Detonation war so heftig, dass zeitweise unklar war, ob die Bewohner weiter in den Wohnungen über der Bankfiliale bleiben können. Später gaben Statiker allerdings Entwarnung. In den vergangenen Jahren kam es in der Stadt immer wieder zu Automatensprengungen. Die Polizei geht davon aus, dass organisierte Banden aus dem Ausland hinter den Taten stecken könnten.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht weitere Zeugen, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

(atrie)