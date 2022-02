Krefeld richtet Stationen für die digitale Erfassung ein : Bürger können ihre Fingerabdrücke künftig im Rathaus selbst scannen

Moderne Arbeitsplätze und natürliches Licht durch die freigelegten Sheddach-Fenster – so soll das Bürgerbüro in Mitte bald aussehen. Foto: Stadt Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Der Umbau der EMA-Halle soll im Oktober abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen nach Aussage der Stadtverwaltung rund 3,5 Millionen Euro.

Diese Hightech-Geräte gibt es schon in Gütersloh, Augsburg, Leichlingen, Leverkusen oder Osnabrück – und bald reiht sich auch Krefeld in die Liste ein: Denn mit den sogenannten Speed-Capture-Terminals, Stationen für die digitale Erfassung von Fingerabdrücken, Passfotos oder Unterschriften, geht das neue Bürgerbüro-Mitte einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung. Aber bis die vollautomatisierten Desks einziehen, wird es für die Krefelder noch einige Monate dauern: Die Fertigstellung der Räume im Erdgeschoss des Rathauses ist für Oktober geplant.

Dennoch passiert auf der Baustelle in der sogenannten (Einwohnermeldeamts-) EMA-Halle, die Teil des im Jahr 1958 durch den städtischen Baurat und Bauhausschüler Hans Volger errichteten Erweiterungstrakts des Rathauses ist, im Moment viel. Die Gewerke Abbruch und Rohbau sind bereits abgeschlossen, und der Trockenbau hat begonnen. Auch die Arbeiten an der Haustechnik laufen derzeit an. Alle anderen Gewerke wurden vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt ausgeschrieben und bereits größtenteils vergeben. In der Halle mit einer Grundfläche von rund 1.000 Quadratmetern werden 13 Büros sowie ein großes Innenraumfoyer mit 13 Einzelarbeitsplätzen errichtet. Die Halle wird durch die Öffnung der vorhandenen Sheddach-Fenster in den Ursprungszustand versetzt und erhält so wieder natürliches Licht. Das Gebäude steht seit 2020 unter Denkmalschutz. Die Fassadenfenster werden denkmalgerecht restauriert. Hierzu erwartet die Stadtverwaltung eine Förderung aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes von rund 170.000 Euro.