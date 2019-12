Diskussion über ehrenamtliche Rettungskräfte : „Einfach mal öfter Danke sagen“

Jan Heinisch, Herbert Reul und Maurice Winter (von links) diskutierten über ehrenamtliches Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Respektlosigkeit und im schlimmsten Fall sogar Angriffe – der Umgang mit Rettungskräften war Thema bei einer Veranstaltung der CDU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Die Respektlosigkeiten und Angriffe auf ehrenamtliche Brandbekämpfer, Rettungskräfte und Helfer scheinen immer mehr zuzunehmen. Die CDU Leichlingen lud daher am Freitag in der Ladezone zur Diskussion, zu der neben vielen Ehrenamtlern auch NRW-Innenminister Herbert Reul und Jan Heinisch, Vorsitzender des Verbands der Feuerwehren NRW, in die Blütenstadt kamen.

Reul prangerte in seiner Rede die Situation der Einsatzkräfte recht deutlich an und nahm die Gesellschaft in die Pflicht. Sie müsse sich den ehrenamtlichen Rettungskräften gegenüber angemessen verhalten und bestmöglich in ihre Fußstapfen treten. „Das sind Leute, die haben eine Haltung eingenommen“, fand der Minister lobende Worte.

Info Mehrheit der Wehren sind ehrenamtlich Brandbekämpfung in NRW findet zum Großteil ehrenamtlich statt. In 73 Prozent der Kommunen ist die Feuerwehr eine Freiwillige. Die Zahl der Feuerwehrmänner ist im vergangenen Jahr um 1000 gewachsen. Der Anteil von Frauen ist dabei immer noch gering.

Die Möglichkeiten, viele Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern, hätte die Regierung insbesondere während der großen Flüchtlingswelle 2015 klar verpasst. „Das haben wir“, betonte Reul, „wegen dummen Streitereien, an denen auch meine Partei beteiligt gewesen ist.“ Die Hilfsbereitschaft der Leute hätte man besser nutzen und zu der Zeit in die richtigen Wege leiten müssen.

Heute sei eines im Umgang mit den ehrenamtlichen Kräften besonders wichtig: „Wir müssen aufhören zu meckern und einfach mal Danke sagen“, sagte der 67-Jährige. Seit geraumer Zeit vergibt sein Ministerium daher Preise an besonders engagierte Unternehmen, lädt Ehrenamtler zu kleinen Feiern ein. Sicher sähen das 80 Prozent genauso, nur der andere Teil habe wohl „einen Riss in der Schüssel“. Diese Leute seien nicht durch Gesetze zu bekehren, es müsse sich etwas in den Köpfen ändern.

Jan Heinisch verschwieg die Probleme des Ehrenamts zwar nicht, berichtete aber, die Situation sei nicht so schlimm wie sehr erscheine. Seine Aussage untermauerte er mit einem Zeitungsartikel aus dem Jahre 1884. Schon damals wurde dort die schwindende Zahl an Ehrenamtlern angeprangert. „Ich glaube, man kann sagen: Das ist 150 Jahre noch ganz gut gegangen“, sagte der Vorsitzende des Verbands der Feuerwehren NRW lächelnd.

Zugeparkte Straßen, keine Rettungsgasse, Gaffer und Pöbeleien – Rettungskräfte haben mit vielen Problemen zu kämpfen. Foto: Stadt Mettmann