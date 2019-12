Zerstörte Brücken an Wanderwegen : „Wir wollen ja keine Rheinbrücke“

2018 wurden zwei Brücken im Schmerbachtal weggespült. Ersatz gibt es keinen, sehr zum Ärger einiger Leichlinger.

Christa und Joachim Vogel gehen gerne spazieren, am liebsten mit ihren Enkelkindern. Lene und Lore sitzen mit ihren neun Monaten allerdings noch im Kinderwagen, und damit sind für sie Spaziergänge in der direkten Nachbarschaft mehr oder weniger ausgeschlossen. Denn von der Landrat-Trimborn-Straße sind es zwar nur wenige Meter in der Wald, doch am Bach, den der Wanderweg quert, ist für den Kinderwagen Schluss. Und nicht nur für Familien mit Kinderwagen. „Auch viele ältere Leute trauen sich nicht über die Querungshilfe, die im Bach liegt“, sagt Joachim Vogel.