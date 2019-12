Crescendo- und Kammerchor : Chöre ersingen mehr als 2100 Euro

In der Pfarrkirche St. Johannes Baptist gab es ein berührendes Chorkonzert zu Gunsten von kranken Kindern und Straßenkindern in Indien.

Erstens, weil sie alle selbst große Freude an fein gestalteter Chormusik haben. Und zweitens, um dem Publikum nicht nur das Herz, sondern auch das Portemonnaie zu öffnen. Denn nach dem Benefizkonzert bei freiem Eintritt wurde für einen guten Zweck gesammelt. Die eingenommenen Spenden – es kamen mehr als 2100 Euro zusammen – sollen zur Hälfte in der Nähe bleiben zur Unterstützung der Kinder-Palliativstation in Leverkusen. Die andere Hälfte fließt nach Indien in ein Straßenkinder-Projekt des Don-Bosco-Hilfswerks. Das ermöglicht armen Kindern den Schulbesuch, indem sie einen Ausfall für den entgangenen Lohn durch Kinderarbeit bekommen, sowie mit Kleidung und Essen versorgt werden.

Zu hören Die Krippenfeier an Heiligabend (17 Uhr) und Christmette (23 Uhr) in St. Johannes Baptist werden von den Chören gestaltet. Am zweiten Feiertag, 26. Dezember, um 11 Uhr gibt es eine Festmesse mit einem Kurzkonzert aller Chöre.

Dankbar griffen viele Besucher tief in die Tasche am Ende eines wunderschönen Konzerts in unterschiedlichen Stimmungen. Mal verhalten und innig, mal besinnlich oder voll unbändiger Vorfreude oder einfach royal und festlich. So wie der bekannte Händel-Hymnus „Tochter Zion“, bei dem die jungen Ausführenden in Chören und Orchester das Publikum mitnahmen und zum Einstimmen animierten.