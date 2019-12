Jahresrückblick : Leichlingen wird immer digitaler

Auf Schüler und Lehrer wartet ein turbulentes Jahr: Die Grundschule Büscherhof wird saniert, die Schüler müssen 2020 in die ehemalige Hauptschule umziehen.

Am Mittwoch zog Bürgermeister Frank Steffes Bilanz über ein bewegtes Jahr 2019.

Kurz vor Jahresende nutzen viele die Gelegenheit, Bilanz zu ziehen, so auch die Stadtverwaltung. Und so ließ Bürgermeister Frank Steffes am Mittwoch 2019 noch einmal Revue passieren und blickte in kommenden Jahr. „Die Aufgaben und Themen, die auf die Kommunen einprasseln, werden immer mehr“, sagte Steffes. Das waren 2019 in Leichlingen einige. Ein Überblick:

Digitalisierung Für die meisten Leichlinger weitestgehend unbemerkt werden Arbeitsprozesse im Rathaus seit Längerem sukzessive umstrukturiert, hin zum papierlosen Rathaus. Eine Projektgruppe aus allen Fachbereichen arbeitet zudem am Ausbau des Angebots an Formularen und Anträgen, die rein digital abgewickelt werden. Außerdem wurde im Sommer die digitale Ratsarbeit eingeführt, Vorlagen für die Lokalpolitiker werden also nicht mehr ausgedruckt. Dazu wurden alle Beteiligten geschult, der Prozess zur Vorlagenerstellung und Verarbeitung musste umgestellt werden.

Homepage/Corporate Design Die städtische Homepage wurde komplett überarbeitet, auch mit neuen digitalen Angeboten. Auch das Ratsinformationssystem wurde neu gestaltet. Außerdem wurde ein einheitliches Design in Form eines Apfels, der die Blütenstadt symbolisieren soll, vorgestellt.

Breitbandausbau/Funklöcher Um Leichlingen und Witzhelden lückenlos ans Glasfasernetz anzuschließen, hat die Verwaltung zum einen Fördermittel für die sogenannten „Weißen Flecken“ beantragt, mit denen auch außerhalb gelegene Häuser mit schnellem Internet versorgt werden sollen. Zum anderen wurde mit dem Investor Primevest eine Möglichkeit gefunden, durch eine Vorvermarktung in Witzhelden mit dem Glasfaserausbau zu beginnen. Sukzessive sollen dann alle elf Cluster, in die das Stadtgebiet aufgeteilt wurde, mit Glasfaser versorgt werden. Und schließlich hat sich die Stadt bei einer Aktion der Telekom beworben, um Funklöcher im Stadtgebiet zu schließen und das Handynetz zu verbessern.

Rathaus Ab 1. Januar entsteht in der Verwaltung ein neuer, vierter Fachbereich, in dem alle technischen Organisationseinheiten zusammengeführt werden. Der städtische Bauhof und das Tiefbauamt werden dann zum Abwasserbetrieb geführt. Ebenfalls im Januar wird die Politik das Raumkonzept für das Rathaus diskutieren.

Bauprojekte Leichlingen bekommt ein neues Hallenbad. Das kommende Jahr wird für die Ausarbeitung der Pläne genutzt. Größtes Bauprojekt in 2020 wird die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Büscherhof sein, insgesamt sind dafür Kosten von sechs Millionen Euro vorgesehen. In den Sommerferien wird die Grundschule deshalb für zwei Jahre in die ehemalige Hauptschule umziehen. Der Baubeginn der Kita Büscherhof II steht ebenfalls kurz bevor.