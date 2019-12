Adventskalender-Aktion des Lions Clubs : 8600 Euro für ein schönes Weihnachtsfest

Leichlingen Der Erlös des Lions-Adventskalenderverkaufs wird ausgeschüttet. Geschenke für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.

2150 Adventskalender des Lions Clubs erfreuen derzeit die Leichlinger oder diejenigen, denen sie geschenkt wurden. Das wiederum freut den Lions Club, denn den Verkaufserlös schüttet der Serviceclub an Leichlinger aus, die unverschuldet in Not geraten sind. Nach Abzug der Herstellungskosten bleiben somit rund 8600 Euro, die es nun zu verteilen gibt.

Zum 17. Mal in Folge hat der Club seinen Adventskalender verkauft. Erstmals hat in diesem Jahr Bürgermeister Frank Steffes die Schirmherrschaft über die Kalender-Aktion übernommen: „Die Lions tun eine ganze Menge Gutes, reden aber nicht viel darüber“, sagt er. Für die diesjährige Ausgabe hatte die Leichlinger Künstlerin Heiderose Birkenstock-Kotalla das Kalenderdeckblatt gestaltet. Und während sich Kalenderbesitzer über mögliche Gewinne, einzulösen bei den Sponsoren, freuen, sorgt der Lions Club dafür, dass der Erlös des Kalenderverkaufs auch genau da ankommt, wo es gebraucht wird. Verschiedene Institutionen in der Stadt wie die Diakonie, die Evangelische und Katholische Kirche, die Elternberatung des Jugendamts und das Pilgerheim Weltersbach hatten dazu Menschen vorgeschlagen, die in diesem Jahr ein zusätzliches Vorweihnachtspräsent erhalten sollen.