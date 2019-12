Verschwundener Porsche 911 Carrera RSR 3.0 : Mysteriöser Krimi um einen Rennwagen

Der frühere Rennfahrer und Ex-Europameister Hartwig Bertrams entdeckt Betrug rund um legendären Porsche.

In einen groß angelegten Betrug um gefälschte Porsche Oldtimer ist möglicherweise der Leichlinger Ex-Rennfahrer und Europameister Hartwig Bertrams geraten. Bereits seit Längerem ermittelt die Aachener Polizei deswegen gegen eine internationale Bande. Bertrams sagt: „Ich wurde von einem Leverkusener Autohändler auf unglaubliche Art und Weise um meinen Porsche Carrera RSR 3.0 bestohlen.“

Betrug Im Juli 2019 berichteten die Aachener Nachrichten, dass in Aachen „Porsche-Klassiker gefälscht und als Originale an gut betuchte Kunden weltweit verkauft worden“ seien.

Die Geschichte aber ging weiter: „Im September 2018 sollte ein Rennporsche von mir anlässlich des 70th Anniversary of Porsche in Atlanta im Auktionshaus Sotheby’s versteigert werden. Der aufgerufene Mindestpreis lag bei 2,2 Millionen US-Dollar. Anbieter war der Autohändler aus Leverkusen. Das von Sotheby’s angebotene Fahrzeug hatte das Original-Fahrgestelltypenschild und die Originallackierung, wurde jedoch mit einer abenteuerlichen Historie angeboten. Mit dem Fahrzeug hätte ich angeblich 1975 die Europameisterschaft gewonnen. Zwischenzeitlich sei das Fahrzeug im Besitz von Schauspieler Paul Newman. Es sei identisch mit dem Fahrzeug des Monegassen, was schon allein aufgrund des gefälschten Typenschilds nicht sein konnte“, erzählt Hartwig Bertrams.