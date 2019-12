Further Weg : Straßen NRW lässt weitere Bäume fällen

Seit einigen Tagen werden am Further Weg Bäume gefällt und Sträucher zurück geschnitten. Viele Leichlinger waren entsetzt. Die Arbeiten sind aber noch nicht beendet.

Der Anblick hat in dieser Woche vor allem bei vielen Anwohnern für Entsetzen gesorgt: Im Auftrag von Straßen NRW hat ein Unternehmen zahlreiche Bäume am Further Weg gefällt. Von Kahlschlag war die Rede, und viele stellten die Frage, warum so viele Bäume gefällt werden mussten. Auch das Gerücht, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe und zu viele Bäume gefällt worden seien, machte die Runde. Das weist Straßen NRW jedoch von sich. „Es handelt sich um eine normale Pflegearbeit“, betont Susanne Schlenga, Pressesprecherin von Straßen NRW, gibt aber zu, dass „es sehr radikal aussieht“.