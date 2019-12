Wupperbrücke : Hochwasser behindert Bauarbeiten

Solingen/Leichlingen Zu hoher Wasserstand behindert die Bauarbeiten an der neuen Wupperbrücke an der Stadtgrenze. Derzeit können die Arbeiten nur auf der Solinger Seite umgesetzt werden. Fertigstellung ist weiterhin für Ende 2020 geplant.

Die Bauarbeiten an der neuen Wupperbrücke nahe der Haasenmühle sind etwas in Verzug geraten. Grund ist neben dem hohen Wasserstand der Wupper auch neues Gerät, das zunächst herangeschafft werden musste, um die erforderlichen Arbeiten beim Setzen der Spundwände erledigen zu können. „Das ging nicht so zügig voran wie erwartet“, sagt Sabine Rische von der städtischen Pressestelle auf Anfrage unserer Redaktion. Sie betont aber auch: „Der Zeitplan zur Fertigstellung der Wupperbrücke bis Ende des nächsten Jahres ist nicht gefährdet.“