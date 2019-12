Viele Ideen : Neues „JuPa“ geht ins Jubiläumsjahr

Die beiden Sprecher des Leichlinger Jugendparlamentes Robert Bergen und Fabian Ring (von links) haben mit ihren Mitstreitern vom JuPa noch einiges vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Robert Bergen und Fabian Ring erzählen über Ziele, die sich die Jugendliche für ihre Amtsperiode gesetzt haben.

Das neu gewählte Leichlinger Jugendparlament (JuPa) hat seinen Dienst aufgenommen, für ihre Amtszeit haben sich die 30 Mitglieder einiges vorgenommen. Erneut dabei sind die beiden Sprecher: Robert Bergen ist 13 Jahre alt und Schüler in der Sekundarschule, Fabian Ring ist 15 Jahre alt und besucht das Gymnasium.

Doch warum engagieren sich die beiden Teenager in ihrer Freizeit? „Weil ich mich schon immer für Politik interessiert habe und weil ich etwas für Leichlingen bewirken will“, sagt Robert. „Das JuPa ist jetzt vielleicht nicht gerade ein Publikumsmagnet“, gibt Fabian zu, „aber es macht Spaß, und man kann vielleicht etwas verändern.“ Gerade die Bewegung Fridays for Future hätte bei vielen Jugendlichen zwar das Interesse für Politik geweckt, „aber vielen dauert es einfach zu lange, bis auch etwas passiert“, hat Fabian beobachtet. Und was hat sich das aktuelle Jugendparlament an Projekten vorgenommen? Ein Überblick:

Info 30 Mitglieder bearbeiten vier Themenfelder Die jungen Politiker setzen sich für ein kinder- und jugendfreundliches Leichlingen ein. Das JuPa wird immer nach den Sommerferien gewählt. Die Themen sind unterteilt in die Bereiche „Freizeit“, „Kultur und Sport“, „Öffentlichkeitsarbeit“, „Schule und Bildung“ und „Verkehr und Stadtentwicklung“.

Jugendcafé „Wir hätten gerne ein kleines Jugendcafé in der Innenstadt, das möglichst zentral liegt, beispielsweise in der Nähe des Busbahnhofes“, sagt Fabian. In dem Jugendcafé sollen sich die Schüler nach der Schule treffen und Hausaufgaben machen oder gemeinsam lernen können. Außerdem soll dort Platz für besondere Aktionen, etwa Infoveranstaltungen, sein. „Es gibt doch viele Ladenlokale, die leerstehen, da könnte man doch eines nutzen“, schlagen die Jugendlichen vor. In den kommenden Monaten wollen sie Kontakt mit den zuständigen Ämtern aufnehmen, um zu überlegen, wie man dieses Projekt umsetzen könnte. Das Jugendzentrum in der Balker Aue finden sie gut, aber es sei mehr für Spiel und Spaß geeignet. „Es liegt halt außerhalb, da fährt man nicht mal eben hin“, sagt Fabian.

Schulhof Ein Dorn im Auge ist den Mitgliedern des JuPa die Regelung, dass der Schulhof im Schulzentrum streng getrennt wird. „Ich darf zum Beispiel nicht auf den Schulhof vom Gymnasium“, berichtet Robert. Lehrer würden dies in den Pausen streng kontrollieren. „Das wurde wohl 2011 vom damaligen JuPa beschlossen, und das wollen wir so schnell wie möglich rückgängig machen“, betont Fabian. Zumal der Bauhof auf dem Gelände der Sekundarschule einen Bolzplatz und ein Klettergerüst installiert hat, auf dem Gelände des Gymnasiums aber nichts.

Jubiläum Zur Feier des 20-jährigen Bestehens des JuPa sind die Mitglieder noch in der Ideenfindung, doch natürlich soll ordentlich gefeiert werden. In einem Wettbewerb wollen sich die Jungpolitiker ein neues Logo geben, auch die Satzung soll überarbeitet werden.