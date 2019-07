Langenfeld : Solinger Straße ist für Autos gesperrt

LANGENFELD Die eigentliche Hauptzufahrt in die City über die Solinger Straße ist seit Montag für Autos gekappt.

Wie vom städtischen Chefplaner Ulrich Beul angekündigt, ist die wegen der laufenden Umgestaltung bislang noch einspurig in Richtung Fußgängerzone geöffnete Solinger Straße nun ab der Zufahrt zum Sparkassen-Parkplatz komplett gesperrt. „Dafür dürfen Radfahrer ab sofort entlang der Baustelle wieder in beiden Richtungen fahren“, sagt der städtische Verkehrsplaner Franz Frank. „Und zwar auf der schon neu gepflasterten Ostseite der Solinger Straße.“

Die ausgeschilderte Möglichkeit, von der Fußgängerzone aus dort wieder ohne Umweg in Richtung Norden fahren zu können, nutzen am Montag bereits etliche Radler. Auch wenn es sich im Begegnungsverkehr an manchen Engstellen knubbelt, sollte das verbotswidrige Radeln der vergangenen Wochen auf der Westseite nun der Vergangenheit angehören. Zwangsläufig, denn in den kommenden Tagen werden auch dort Bürgersteig und Fahrbahnbelag entfernt.

1,5 Millionen Euro sind für den im Mai gestarteten Umbau des fast 300 Meter langen Abschnitts zwischen Rathaus und Fußgängerzone veranschlagt. Statt der maroden Fahrbahn und engen Bürgersteige entstehen breite Gehwege ohne Bordstein, auf denen auch Außengastronomie möglich sein soll. Ursprünglich war nur eine kurzzeitige Vollsperrung vorgesehen, indem für Autos erst drei Monate lang die Westhälfte und dann drei Monate die erneuerte Osthälfte in Richtung City befahrbar sein sollte. Aber nach Beuls Worten folgte die Stadtverwaltung dem Wunsch der bauausführenden Firma Strabag auf eine Vollsperrung während der Sommerferien. „Dafür gehen die Arbeiten dann schneller.“ Frank zufolge sollen nach Ferienende Autos wieder in beiden Richtungen fahren. Wegen der neuen Deckschicht müsse die Fahrbahn aber während der Herbstferien nochmals drei oder vier Tage komplett gesperrt werden. „Es ist für unsere Abläufe besser, vor allem aber dient es der Sicherheit“, sagt Strabag-Polier Manfred Fürst.

Noch etwa vier Wochen lang können Frank zufolge Autos von der Großkreuzung Theodor-Heuss-Straße her in die Solinger Straße bis zum Parkplatz der Stadt-Sparkasse einfahren, den sie über die Straße An der Tente verlassen müssen. „Wenn auf diesem letzten Abschnitt die Fahrbahn rausgerissen wird, dann können Autos vorübergehend nur noch über An der Tente auf diesen Parkplatz fahren.“ Wegen der gekappten Solinger Straße gelangen Autos nunmehr ausschließlich über die Johannesstraße zur Tiefgarage Marktkarree und die ebenfalls an der Friedhofstraße liegende Einfahrt in die Tiefgarage Stadtgalerie.