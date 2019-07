Langenfeld : SGL bietet Kindern sportliche Sommerferien

LANGENFELD Ein pralles Ferienprogramm hat die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) in Kooperation mit Stadt-Sportverband und Rathaus organisiert.

So wendet sich etwa „Im Märchenwald“ an Drei- bis Sechsjährige, während Acht- bis Zwölfjährige beim „Ninja-Parkour“ eine Übernachtung in der Turnhalle mit anspruchsvollen Hindernissen und Herausforderungen erwartet. Auch Klassiker der vergangenen Jahre wie das Action Camp, Beachvolleyball, Rund um den Ball, Trendsport und Zirkus sind im Programm. „Da viele unserer Ganztagsprojekte bereits kurz nach ihrer Veröffentlichung ausgebucht waren, haben wir in diesem Jahr wieder zusätzliche Projekte für den Sommer organisiert.“, erklärt Lars Kehren, Leiter des Kinder- und Jugendsports bei der SGL. Dabei könnten die Teilnehmer auch mal in etwas Neues hineinschnuppern.