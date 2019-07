Regionalliga West : Volleyballerinnen reden vom Aufstieg

Hoch und höher: Diana Kiss und die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld fanden die vergangene Saison wohl selbst nicht richtig begeisternd. In der kommenden Serie soll es auf jeden Fall besser laufen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Frauen der SGL wollen unbedingt Platz sechs aus der vergangenen Saison übertreffen.

Bereits seit mehr als zwei Monaten stehen die Regionalliga-Volleyballerinnen der SG Langenfeld (SGL) wieder im Training, um sich auf die Mitte September beginnende Meisterschaft 2019/2020 vorzubereiten. Weil sie auch Spielpraxis brauchen, planen die Langenfelderinnen nun sogar ein eigenes Turnier, das am 24. August in der Halle Hinter den Gärten über die Bühne gehen soll. „Wir müssen nicht immer weite Wege bestreiten, um unsere Form zu halten, sondern wir können auch etwas Eigenes auf die Beine stellen“, erklärt der erfahrene SGL-Coach Michael Wernitz.

Die SGL wird – wie in den vergangenen Jahren – auch diesmal am Sleeping Art Cup“ des Drittligisten SSF Fortuna Bonn teilnehmen (1. September). „Wir freuen uns auf dieses Turnier, weil es uns durch Gegner aus der Oberliga bis hin zur Zweiten Liga gute Möglichkeiten für Tests bietet. Ich erwarte von der Mannschaft, dass sie die gelernten Spielzüge aus dem Training umsetzt und sich weiterentwickel“, sagt Wernitz. Beim „Printen Cup“ des PTSV Aaachen II (Absteiger aus der Regionalliga) trifft Langenfeld dann am 8. September auf niederländische Zweit- und Drittligisten.