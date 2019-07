Langenfeld : Langenfelder holen Silber beim Showtanz-Weltcup

Langenfeld Die Dancing Sweethearts von Susannes Ballettschule kehren mit zwei Vizeweltmeister-Titeln vom Dance World Cup aus Portugal heim.

Beeindruckt und um einige Erfahrungen reicher sind 24 Tänzerinnen und ein Tänzer aus Langenfeld von den zehntägigen World Finals im Tanzsport zurückgekehrt. Zwei Silbermedaillen haben die Langenfelder aus Braga in Portugal mitgebracht.

Das weltweit größte Tanzevent mit über 6000 Teilnehmenden aus 52 Ländern war für die Langenfelder, die zur Deutschen Nationalmannschaft gehören, ein besonderes Erlebnis. Um zum Team Germany zu gehören, mussten sich die Dancing Sweethearts in Deutschland auf einem regionalen und einem bundesweiten Wettbewerb qualifizieren. In Portugal hieß es dann, sich gegen viele Nationen aus aller Welt zu behaupten, was den Langenfeldern gelungen ist.