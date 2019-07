Fußball : Beim SC Reusrath stimmt die Richtung

Langenfeld Der Bezirksligist verlor gegen den VfB Solingen unglücklich und gewann gegen Lützenkirchen klar.

Der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) zeigte in zwei Tests eine beachtliche Frühform. Zuerst verloren die Reusrather unter der Regie von Co-Trainer Marco Schobhofen, der zurzeit den in Urlaub weilenden Chefcoach Ralf Dietrich vertritt, beim Landesligisten VfB Solingen nach einer ausgeglichenen und abwechslungsreichen Partie unglücklich mit 2:3 (0:1).

Martin Steinhäuser (8.), Florian Franke (21.) und Luca Piatkowski (23.) scheiterten, bevor Solingen das 1:0 (35.) erzielte. Nach der Pause glich Pascal Hinrichs zum verdienten 1:1 (62.) aus, ehe die SCR-Defensive in der Schlussphase nach vielen Auswechslungen unsortiert wirkte. Folge: Die Hausherren zogen über das 2:1 (80.) auf 3:1 davon (86.). Der SCR gab sich nicht geschlagen und Hinrichs erzielte immerhin noch den 2:3-Anschluss (90.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. „Die Jungs haben angesichts der überaus kräftezehrenden Phase in der Vorbereitung eine ausgezeichnete Leistung abgeliefert. Es war kein Klassenunterschied erkennbar“, fand Schobhofen.

Den in die Kreisliga A aufgestiegenen SSV Lützenkirchen bezwangen die Reusrather deutlich mit 7:0 (2:0). Bereits in der zweiten Minute traf Luca Piatkowski für die erneut überzeugenden Hausherren nach zum 1:0 und Dustin Hellekes erhöhte vor der Pause auf 2:0 (24.). In der zweiten Hälfte machten Hellekes (47.). Siefert (57.), noch einmal Hellekes (69.) und Grundler (74.) das halbe Dutzend voll. Den Schlusspukt setzte Jonas Hergesell (77.). „Die Jungs haben sich für ihre Bemühungen belohnt, wobei der Sieg eigentlich höher ausfallen musste“, fand Schobhofen, der lediglich die zu geringe Chancenverwertung bemängelte.