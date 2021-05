„Projekt korrekt“ in Ratingen, Hilden und Langenfeld/Monheim : Polizei achtet besonders auf Radler und Fußgänger

Kreis Mettmann Mit einem Schwerpunkteinsatz wollte die Polizei helfen, die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern und Fußgängern zu senken. In sieben Einsatzstunden hielten 60 Beamte 129 Verkehrsverstöße fest.

Bei der Bilanz am Nachmittag konnte festgehalten werden: Die meisten Verwarngelder bei den Fuß- / Radverstößen wurden wegen der vorschriftswidrigen Nutzung des Gehweges sowie wegen des Befahrens des Radweges in unzulässiger Richtung erhoben.129 Verstöße von Fahrradfahrern, Fußgängern und Fahrzeugführern waren in sieben Einsatzstunden festgestellt worden. Hiervon wurden 49 Maßnahmen gegen Radfahrer beziehungsweise zu Fuß Gehende und 78 Maßnahmen gegen Fahrzeugführer getroffen. Insgesamt fertigten die Beamten 27 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und kassierten in 97 Fällen vor Ort ein Verwarngeld. In Hilden wurde in drei Fällen Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet, in einem Fall führte der Fahrzeugführer zudem sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde bis auf weiteres die Weiterfahrt untersagt.