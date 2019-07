Fußball : FCM meistert „Bootcamp“ im Westerwald

Info

Nach zwei freien Tagen im Anschluss ans fordernde Trainingslager setzen die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) am Mittwoch ihre intensive Saison-Vorbereitung fort. Dort sind noch vier weitere Tests vorgesehen – am Samstag (15 Uhr) bei der TSG Sprockhövel (Oberliga), am 25. Juli (19.30 Uhr) gegen den SV Deutz 05 (Oberliga), am 27. Juli (14 Uhr) gegen den TuS Ennepetal (Oberliga) und am 31. Juli (19.30 Uhr) gegen den SV Schlebusch (Landesliga). Erstes Pflichtspiel ist am 4. August (15 Uhr) die Partie der ersten Runde im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten Viktoria Buchholz.