Fußball : SSV Berghausen II hat noch Luft nach oben

Langenfeld Der Kreisligist SSV Berghausen II setzte sich zwar gegen den Tabellenletzten DV Solingen II am Ende klar mit 5:2 (2:1) durch, ließ sich aber spielerisch viel Luft nach oben. Solingen gingmit 1:0 (22.) in Führung, doch Dennis Haarmann antwortete schnell mit dem 1:1 (24.).

Rechtsverteidiger David Mohr sorgte erst fürs 2:1 (37.) und nach der Pause sogar fürs 3:1 (72.). Die Gäste, die hier nach einem Platzverweis (64.) bereits in Unterzahl spielten, kamen per Foul-Elfmeter auf 2:3 heran (78.), doch am Ende sorgten Jens Lehmann (86.) und Sascha Konstanty (90.) für klare Verhältnisse – 5:2.