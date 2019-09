Vorgespult : Spitzen- und Schlüsselspiele

Langenfeld/Monheim Es ist das Spitzenspiel des siebten Spieltages und der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) hofft sehr, dass sein Beitrag dazu über eine Statistenrolle hinausgeht. Um die Null-Punkte-Bilanz aus bisher vier direkten Duellen aufzupolieren, wird der Vierte am Sonntag (15 Uhr) beim Zweiten Spvg.

Schonnebeck wohl an seine Leistungsgrenze gehen müssen. Die Gastgeber überstanden ihre bisherigen sechs Aufgaben ohne Niederlage – was sonst nur dem Ersten SV Straelen gelang, der keinen Zähler abgegeben hat. Von den Qualitäten des Tabellenführers können sich die Monheimer bald selbst ein Bild machen, weil sie die Straelener am 22. September im Rheinstadion erwarten. Gelingt dem FCM in Schonnebeck ein ordentlicher Auftritt, hätte er eine Woche darauf sogar ein Spitzen-Spitzenspiel, zu dem der SV auf jeden Fall als Spitzenreiter anreisen wird.

Von derartigen Ausblicken ist der Lokalrivale SF Baumberg (SFB) derzeit meilenweit entfernt. Der an der Bandscheibe operierte SFB-Trainer Salah El Halimi hatte zwar immer vor zu hohen Erwartungen gewarnt, aber vermutlich nicht mit derart großen personellen Problemen gerechnet – und auch nicht mit drei Rückschlägen in Folge. Vor knapp zwei Wochen blieb Baumberg nach einer 3:0-Halbzeitführung nur ein 3:3 gegen den 1. FC Kleve und anschließend kam beim Landesligisten SV Burgaltendorf das Aus in der zweiten Runde des Niederrheinpokals (1:3). Richtig erschütternd war dann das 0:4 in der Meisterschaft bei TuRU Düsseldorf, weil von kämpferischen Elementen ganz wenig zu sehen war. Der Auftritt am Sonntag (15 Uhr, Sandstraße) gegen den auf Rang 15 gefährdeten SC Union Nettetal bietet nun vor allem die Chance, den entstandenen (Image-) Schaden zu reparieren. Das Duell zwischen dem Achten und dem Abstiegskandidaten ist zwar alles andere als ein Spitzenspiel, aber ganz bestimmt ein Schlüsselspiel.