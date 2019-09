Fußball : Baumberg krampft sich zum Unentschieden

Monheim Das 1:1 gegen Nettetal war für den Oberligisten enttäuschend. Robin Hömig und Kosi Saka fehlten an allen Ecken und Enden.

Die Voraussetzungen waren klar definiert. Ein Heimsieg sollte es sein – als Wiedergutmachung für die zum Teil sehr bescheidenen Vorstellungen aus den vergangenen Partien. So hatte es kurz vor der Partie auch Haryeddin Maslar noch einmal formuliert, der momentan zusammen mit Michael Rentmeister im Co-Trainer-Team den weiter fehlenden Chefcoach Salah El Halimi vertritt: „Die Jungs wissen, was zuletzt passiert ist. Heute zählen nur drei Punkte.“ Am Ende passte die nachvollziehbare Theorie allerdings gar nicht zur Wirklichkeit, denn die Baumberger kamen gegen den SC Union Nettetal nur zu einem mageren 1:1 (1:0). Die Mannschaft ist jetzt mit elf Punkten Achter und steht dort, wo sie nach dem eigenen Selbstverständnis nicht hingehört – im breiten Mittelmaß.