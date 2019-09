Sportkegeln : Chancenlos: Zweitligist geht im dritten Spiel wieder leer aus

Langenfeld Der Aufwand war hoch, denn für die Partie in der 2. Bundesliga Nord bei der KSG Kassel mussten die Sportkegler des SKC Langenfeld/Paffrath zunächst eine über 200 Kilometer weite Anreise hinter sich bringen.

Die Gäste, denen nicht die beste Besetzung zur Verfügung stand, liefen von Beginn an hinterher. Marko Rittmann (729) und Kai Thomas (787) im ersten Block, Benjamin Schmitz (765) und Patrick Springer (771) im zweiten sowie Ersatzmann Ricky Zimmer (753) und Niklas Johanns (720) im dritten Block konnten die Niederlage nicht verhindern. Den ersten Saisonsieg und auch den Zusatzpunkt will Langenfeld jetzt bei der Heimpremiere am Samstag (16 Uhr) gegen die SK Mülheim einfahren, die in der Tabelle direkt vor dem SKC liegt (zwei Punkte).