300.000 neue Internetverträge über Kabel : Vodafone profitiert vom Netzausbau

Düsseldorf Schnelles Internet boomt beim zweitgrößten Telefonkonzern Deutschlands. Beim Mobilfunk musste Vodafone Verluste hinnehmen. Ein Experte mahnt aber mehr Tempo an, der Mutterkonzern schwächelt auch wegen der Pandemie.

Weil die Kunden häufiger sehr schnelle Online-Anschlüsse buchen, sieht sich Vodafone Deutschland speziell im Festnetzgeschäft im Aufwind, während der Konzern auf internationaler Ebene schwächelt. Organisch, also ohne den Zukauf Unitymedia, legte der Umsatz in Deutschland im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende März endete, um 0,5 Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Inklusive Unitymedia lag das Plus bei 7,7 Prozent.

„Wir sind gut durch das Corona-Jahr gekommen“, sagte Hannes Ametsreiter, Chef von Vodafone Deutschland, am Dienstag.